POLVEROSI A RFV, La Viola ha dato risposte clamorose

Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante 'Firenze in campo': "Le risposte di questo inizio di stagione per la Fiorentina sono state clamorose. Quando ha preso Kean si parlava di scommessa, ma a me sembrava proprio un azzardo perché era l'attaccante titolare. È una scommessa già vinta a metà novembre per i numeri e perché è un giocatore che la Fiorentina ha saputo recuperare. Poi c'è il centrocampo, dove stanno facendo tutti bene. Chi parla delle altre squadre lo capisco poco ma ricordo che l'ultima squadra che ha vinto un campionato fuori dalle big è stato l'Hellas Verona con gli "scarti" della Fiorentina. Il discorso degli scarti non sussiste".

Del centrocampo della Fiorentina cosa ne pensa?

"Sinceramente anche qui ero perplesso, perché non capivo come mai la Roma potesse cedere un calciatore come Bove, tra l'altro avendo in rosa gente come Paredes o Cristante. Bove è stato un grande acquisto della Fiorentina. Cataldi invece ha sempre giocato bene alla Lazio, lo stesso si può dire di Adli. L'unico problema di questi tre acquisti è che sono arrivati troppo tardi e andava assemblato un centrocampo totalmente nuovo. Io preferisco molto di più Adli rispetto ad Amrabat che vedeva un altro calcio, che a me piace meno".