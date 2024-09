POCHESCI A RFV, Palladino? Personalità con Gosens

FirenzeViola.it

Sandro Pochesci, ex calciatore e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra?". Queste le sue parole:

Cosa ne pensa di queste prime partite della Fiorentina?

"Diamo tempo a Palladino che fa dell'organizzazione la sua forza. La squadra non vince, ma non ha nemmeno perso anche se dalla caratua degli avversari è giusto che i tifosi si aspettavano qualche punto in più. C'è una rivoluzione a livello tattico enorme da Italiano a Palladino, vanno date almeno 10 partite. Anche se in Italia di tempo se ne dà poco".

Da allenatore, quanto è difficile e quante attenuanti si può dare a Palladino per aver allenato un centrocampo che ha cambiato molto?

"Quando succedono queste cose era perché non era convinto di quel centrocampo. Io allenatore se lavoro un mese e lo faccio con elementi che poi all'ultimo cambiano, è la stessa cosa di giocare con il 4-3-3 e poi cambiarlo con un 5-3-2. Vuol dire che non gli davano certezze i giocatori".

Il fatto di aver scelto Cataldi e Gosens espone il tecnico al rischio di non avere credibilità nello spogliatoio?

"È normale che si crea malumore. Gosens poi ha fatto anche gol. Palladino sa benissimo di aver creato un malumore psicologico a chi doveva partire titolare prima del suo arrivo. Sono scelte molto forti e Palladino ha dimostrato una grande personalità".

