PIN A RFV, Se Mina è pronto diventa un valore aggiunto

Celeste Pin a Radio FirenzeViola

L'ex giocatore della Fiorentina, Celeste Pin, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola weekend": "Mancini in Arabia? Il calcio è cambiato, da quando c'è lo svincolo i giocatori vanno dove vogliono a guadagnare di più ed ora lo fanno anche gli allenatori ed è un calcio diverso dal mio dove decidevano le società. A Perugia ad esempio c'era il presidente D'Attoma che, quando dopo un anno positivo andai da lui a parlare del nuovo contratto. e gli dissi 'presidente io voglio', lui mi fermò e mi disse "no no, io le do" ma ormai è tutto cambiato. Ora c'è l'Arabia se ci vai a fine carriera è un conto, se ci vai a 21 anni non dimostri la tua dimensione nel mondo del calcio, vedi Vega che ci va giovanissimo, Perciò non ci si deve stupire".

Stupito da Mina? "Ero rimasto che non era in condizione poi i 90 minuti ci hanno stupito tutti. Ma ben venga, significa che è pronto. Se ha giocato bene come sembra, è un valore aggiunto e significherà che la Fiorentina ha aggiunto un buon elemento"

Un giudizio sulla difesa? "Bisogna capire che peso si dava ad Igor, dare un giudizio oggi è prematuro. Spero che il reparto migliori ma che ci sia meno rischio che già la scorsa stagione ci è costato tanto. Se non è arrivato uno velocissimo la squadra non può stare così alta perciò mi aspetto una crescita per ottimizzare i valori che ci sono in questa squadra.

Dove può arrivare la Fiorentina? "E' presto per dirlo, la Fiorentina per la sua stare deve stare in una zona competitiva e deve essere propositiva e concreta in campo"