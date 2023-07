PIERINI A RFV, Che ricordi a Wembley. Arthur sarà il fulcro

FirenzeViola.it

Direttamente da Viareggio per Radio Firenzeviola in Tour, l'ex giocatore della Fiorentina Alessandro Pierini ha parlato di molti temi, dalla sua avventura a Firenze passando per la vittoria in Champions a Wembley contro l'Arsenal fino ad arrivare alla Fiorentina attuale: "L'anno scorso, nonostante sia mancata la continuità, la Fiorentina è cresciuta. Avere un cs di proprietà è importante".

Sul mercato: "Nzola è un ottimo giocatore e sarebbe un buonissimo acquisto. Una squadra come la Fiorentina ha bisogno di alternative. Quest'anno se avesse un attaccante in più, avrebbe fatto meglio".

Su Arthur: "E' il classico giocatore che per Italiano diventerà il fulcro della squadra. Al Barcellona mi aveva impressionato. Alla Juve invece mi ha deluso. Gioca molto sul corto, spesso rallenta la giocata. Pensavo fosse un altro tipo di giocatore. Poi i giocatori cambiano e maturano, le qualità ce l'ha. Se Italiano riuscirà a trovare la giusta via, sarà un calciatore molto importante per lui".

