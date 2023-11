PIERGUIDI A RFV, Fio-Juve, scelta ingiusta: calcio morirà

Ascolta l'audio

Michele Pierguidi a Radio FirenzeViola

Il presidente del Quartiere 2 di Firenze Michele Pierguidi - in relazione alla scelta di confermare la partita tra Fiorentina e Juventus - intervenuto questo pomeriggio a RadioFirenzeViola. Ecco il suo pensiero sul tema: "Giocare questa partita è profondamente sbagliato. Il calcio è un gioco di popolo e in questo caso il popolo si è espresso, preferendo andare a spalare piuttosto che andare allo stadio. Anche se è Fiorentina-Juventus la gente non ha voglia di giocare la partita: giocare questo match è una profonda mancanza di rispetto. Questo calcio, vissuto così, è uno sport destinato a scomparire".

Chi è il responsabile principale di questa situazione?

"I tifosi hanno fatto un comunicato e nessuno ha dato risposte: né la Fiorentina, né la Lega. Nessuno. Non c'è stata la volontà di andare incontro al popolo. Il calcio ormai non è più uno sport di passione. È un business e basta. Non andrò allo stadio e non guarderò la partita, preferisco vedermi un film".