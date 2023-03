PETRUCCI A RFV, Vittoria UECL? Viola non è favorita

Davide Petrucci, calciatore attualmente svincolato, che ha giocato anche in Turchia nel Çaykur Rizespor, è intervenuto così ai microfoni di Radio FirenzeViola: . "Turchia bellissima esperienza, diversa da quella inglese, l'atmosfera è affascinante, gli stadi sono sempre tutti pieni, si respira calcio. Il livello non è altissimo, non come una Serie A italiana, ma è un buon livello. Il Besiktas, quando giocavo in Turchia, ha vinto il campionato e poi ha vinto contro il Napoli. Il calcio è più istintivo, meno tattico, i risultati sono imprevedibili, una partita può finire 3-0; 0-3; 4-1; 1-2, mentre contro una squadra organizzata italiana è più difficile".

Giovedì la Fiorentina affronterà il Sivasspor, te la hai affrontata?

"Si, è una buona squadra, però io credo che la Fiorentina ha tutte le carte in regola per vincere. Italiano, che ci ho giocato contro quando era allo spezia, è un allenatore davvero molto preparato. Penso che la Fiorentina sia di un livello superiore".

Ci sei mai stato a Sivas? Ci hanno detto "bella ma non ci vivrei"

"Posto non accogliente, io ci ho giocato, anche se non ho visitato la città, ma nessuno me ne ha parlato bene. Bello stadio, l'atmosfera è bella. Un marchio di fabbrica delle squadre turche è il tifo caloroso".

Stadio?

"Stadio bellissimo, in Turchia gli stadi sono quasi tutti nuovi, molto compatti e vicino al campo. La cosa che mi ha colpito è la vicinanza con il pubblico, il calore che ti danno in Turchia. Sono stato a vedere Roma-Juventus e nonostante il calore dello stadio, c'è la pista di ciclismo in mezzo, le strutture sono vecchie, sei lontano dal campo... ed è un peccato perché l'Italia è un paese che vive di calcio e non capisco perché non si aggiornano: sarebbe un vantaggio per tutti".



Fiorentina?

"Sta facendo un buon campionato anche se potrebbe fare di più. Non so se può vincere la Conference, sulla carta non ha tutti i requisiti per vincerla, più vai avanti e più il livello si alza. Spero di sbagliarmi".

Se dovessi dire il calciatore della Fiorentina che ti piace di più?

"Amrabat è un ottimo giocatore, è un top player, direi lui".