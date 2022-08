PELLIZZARO A RFV, Gollini gran portiere. Jovic...

L’ex portiere e preparatore dei portieri Giorgio Pellizzaro ha parlato così di alcuni temi in casa viola a Radio FirenzeViola: “Il mio rapporto con Firenze è stato sempre bello, anche se eravamo in Serie B il pubblico non è mai mancato allo stadio. Io seguo sempre con simpatia la Fiorentina e una tifoseria come quella viola forse la vedi solo in Inghilterra. Parlando anche con Ranieri siamo tutti curiosi di vedere questa nuova Fiorentina, c’è un ottimo allenatore. Gollini è un grande portiere e c’è grande attesa soprattutto per Jovic. Per me può lottare benissimo per l’Europa League. Tornando sui portieri Terracciano ha sempre fatto bene ed ha anche un feeling importante con la difesa”.