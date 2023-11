PELLISSIER A RFV, Solisti viola non aiutano le punte

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Sergio Pellissier a Radio FirenzeViola

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro". Ecco le sue parole.

La Fiorentina non ha scelto gli attaccanti giusti o per loro è difficile il gioco di Italiano?

"Non è facile giocare attaccante, alla fine non conta correre e muoversi ma l'importante è fare gol, Nzola e Beltran non sono stati mai bomber di razza, gli attaccanti spendono molto per il gioco di Italiano, giocano bene e fanno molto lavoro e gioco per la squadra anche se non stanno arrivando i gol. La presenza di molti giocatori solitari non aiuta le punte perché così non hanno proprio occasioni e non hanno palloni giocabili, senza cross e assist difficilmente si fa gol. Se la Fiorentina vuole fare il salto di qualità anche se ha due attaccanti bravi, serve l'attaccante che arrivi facilmente ogni anno in doppia cifra, bisognerebbe spendere di più per il giocatore più importante della squadra senza puntare sulle scommesse".

L'incertezza della titolarità delle punte incide sulle loro prestazioni?

"Ogni allenatore deve continuare con in testa la propria formazione ideale quindi Italiano deve avere i suoi titolari e le riserve. Dovrà scegliere una delle due punte, un attaccante deve avere piena fiducia da parte dell'allenatore e non può stare sempre in competizione se non segna o sbaglia, un attaccante ha valore solo se fa gol perché il resto non conta".

Cosa ne pensa dell'alternanza degli esterni sulla fascia opposta a quella di Nico?

"Su quella fascia la Fiorentina ha quattro giocatori forti che possono fare bene, ma sono in tanti per un ruolo e non hanno la possibilità di crescere e sbagliare non avendo la piena fiducia dell'allenatore. Spesso hanno fatto bene, ma altre volte non hanno giocato bene".