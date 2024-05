PECCI A RFV, Belotti speriamo alzi la cresta ad Atene

FirenzeViola.it

Per commentare il momento della Fiorentina a Radio FirenzeViola durante Garrisca al Vento è intervenuto l'ex centrocampista Eraldo Pecci. Queste le sue parole: "Secondo me in finale arrivano le squadre che meritano. Vince sempre una squadra brava, che non è detto che sia sempre la più brava. E' una gara secca, vincere un trofeo europeo sarebbe molto bello. La Conference ti porta tanto via secondo me, è più quello che ti porta via che quello che ti dà. Non voglio togliere niente alla competizione, però secondo me queste competizioni è bene vincerle e poi puntare ad altro. La Fiorentina sta lavorando bene e può essere contente di se stessa".

Su Belotti: "Era un grande giocatore, mi dispiace un po' per questa involuzione. Da qualche anno non riesce più a esprimere il suo valore. Oggi è un punto interrogativo. Non so se farei giocare lui o Nzola, però speriamo che rialzi la cresta ad Atene".

