PECCENINI A RFV, Zaniolo impari che si gioca in undici

FirenzeViola.it

Queste le dichiarazioni di Franco Peccenini, ex terzino della Roma, su Nicolò Zaniolo a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio": "Per fare il calciatore a certi livelli ci vuole impegno, concentrazione, serietà. Gli ingaggi dovrebbero servire a far tirare fuori le cose migliori ai giocatori".

Come lo vede nel gioco di Italiano?

"Tecnicamente uno come Zaniolo non si discute. Dovrebbe imparare che si gioca in undici a calcio e non da soli, ma sulle qualità nulla da dire".

Da punto di vista della maturità a che punto siamo?

"E' un grosso punto interrogativo, bisogna capire cosa a prodotto l'annata in esilio in Turchia. Gli mancava continuità".

Italiano può essere il tecnico giusto per lui?

"Non so, ha avuto a che fare con diversi allenatori, vuoi per la Nazionale, vuoi per squadre di club. Ma mi sembra eccessivo andare a cercare un allenatore ideale per lui, è più facile che sia lui a mettersi a disposizione di un tecnico".