PAVARESE A RFV, Pradè ha scelto Palladino per le idee

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Luigi Pavarese, Drettore Sortivo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro" per parlare della scelta di Raffaele Palladino come nuovo allenatore della Fiorentina:

"Parisi sa che deve crescere e maturare, ma sarà un punto di riferimento per la viola. Palladino mi piace, da calciatore lo ammiravo molto, lo presi dalla Juve. Arrivò a Salerno in B e si mise subito in evidenza. Palladino si è fatto apprezzare dal gruppo e questa sua grande personalità ha fatto si che la squadra lo seguisse. Ora ha raggiunto una grande società, Pradè credo che lo abbia scelto per la personalità e le idee innovative. Credo a Firenze farà bene perché Firenze sa apprezzare chi lavora e lotta per la maglia".

Sulla carriera da allenatore, il salto Monza-Firenze crede sia appropriato?

"Adesso deve dimostrare di valere questa piazza ma sono sicuro che farà bene perché è determinato".

