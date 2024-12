PASQUA A RFV, Doveri ha preso decisioni giuste. Alla ripresa...

FirenzeViola.it

Per commentare l'operato dell'arbitro Doveri ieri in occasione di Fiorentina-Inter di ieri sera è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Terzo Tempo" Fabrizio Pasqua che diresse il Fiorentina-Benevento dopo la morte di Astori: Il comportamento di Doveri è stato di buon senso e giusto, di far entrare subito i soccorsi e poi di valutare tutte le situazioni e le eventuali alternative che però non 'erano. Confrontandomi con altri collghi siamo tutti convinti che fosse giusto sospendere. Doveri poi è anche padre di famiglia e vedere un ragazzo di 22 anni in quelle condizioni ed ho visto la commozione nei suoi occhi, ha preso la decisione più giusta di rientrare nello spogliatoio e poi rinviare la partita".

L'emotività può prendere anche un arbitro? "Le emozioni sono tante e forti, come ieri sera. La preprazione tecnica quando avvengono determinati casi serve perché bisogna essere lucidi e lui e i suoi colloboratori lo sono stati. Hanno richiamato l'attenzione dei medici per i soccorsi poi hanno preso la decisione più saggia"

Come riprenderà la partita quando verrà recuperata? "Si ripartirà dal minuto di sospensione e dalla revisione del Var che va chiusa perché non credo sia stata fatta. Stando a quanto ho potuto valutare e vedere, le immagine non sono migliori, si riprenderà da un fallo laterale per la Fiorentina".

Giocare la Coppa Italia? ""Non giocarla poteva essere giusto perché i giocatori sono scossi, la preparazione non poteva essere ottimale ma la richiesta è stata quella di giocare per esaudire la volontà del collega e quindi devono rientrare sul terreno di gioco e dare il massimo per voltare pagina e bittarsi alle spalle e spero che Bove possa rientrare presto in campo perché è un bene della Fiorentina e di tutto il calcio italiano".