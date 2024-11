PASINATO A RFV, Classifica? Lazio e Viola se la suderanno

FirenzeViola.it

Giancarlo Pasinato, ex Inter, nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola si proiettato così sul momento della Fiorentina e verso l'imminente scontro diretto con i nerazzurri: "A parte le prime partite in difficoltà, fino a questo momento la Fiorentina è la squadra che più di tutte ha dimostrato di avere qualcosa in più. È bello che con l'Inter sia uno scontro diretto, sarà difficile per entrambe. La Fiorentina vedrà se è all'altezza, e l'Inter se è la solita squadra".

Prosegue: "A parte Kean, gli altri non si sono mai trovati in quella posizione di classifica. Ora daranno tutti qualcosa in più, domenica ci sarà il pienone e tutte queste cose influiscono sulla testa dei giocatori".

Diceva del momento d'oro di Kean.

"Quando qualcuno incontra un allenatore che lo capisce direttamente, la fiducia diventa davvero importante. All'Inter o alla Juve sei uno dei tanti, alla Fiorentina no. Poi ci sono annate in cui va tutto bene e altre in cui va tutto sbagliato, ora Kean è già in doppia cifra ma vedremo l'anno prossimo come continuerà".

Questo equilibrio reggerà ancora per molto?

"A parte il Napoli sono tutte squadre che hanno anche le coppe. Bisogna vedere quanto vanno avanti, gli infortuni... la Fiorentina e la Lazio sono forse quelle che dovranno sudare più delle altre. Mentre Inter, Napoli, Atalanta e Juventus si daranno battaglia fino all'ultimo. Ma questo assembramento d'alta classifica mi diverte".