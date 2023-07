PARADISI A RFV, Montipò e Audero valgono Terracciano

FirenzeViola.it

Mario Paradisi a Radio FirenzeViola

Mario Paradisi, ex portiere viola ed ex preparatore degli estremi difensori in tante piazze d'Italia, ha parlato della situazione portieri in casa Fiorentina e del nuovo preparatore dei viola, Marco Savorani. Ecco le sue parole a Radio FirenzeViola: "Lo conosco bene, la pensiamo alla stessa maniera, abbiamo avuto gli stessi maestri, uno su tutti Negrisolo. Da portiere forse poteva fare di più ma non aveva un gran fisico. Era però un ottimo portiere.

E su Montipò e Audero come possibili profili per la porta dei viola: "Io l'ho visto nello spareggio contro lo Spezia e posso dire che è stato fenomenale, ha parato di tutto. In generale poi ha fatto anche un gran campionato. Certo che comunque come valore del portiere si equivale a Terracciano, sono entrambi due ottimi portieri. Per alzare il livello servono i fenomeni, che sono altri. Audero ha fatto allo stesso modo bene alla Sampdoria, è anche vero che riceveva un sacco di tiri ogni partita, così è più facile mettersi in evidenza, magari fai dieci parate e prendi comunque due gol".