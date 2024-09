PALAGI A RFV, Per il Franchi costi alti. Padovani soluzione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Consigliere Comunale di Firenze e membro di Sinistra Progetto Comune, Dimitri Palagi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "C'è polemica". Queste le sue dichiarazioni: "Nessuno mi ha risposto ma neanche smentito. Noi avevamo evitato di interrogare l'assessore allo sport e avevamo posto la domanda direttamente alla Sindaca. Qualcuno ci poteva chiarire se quello che abbiamo visto sui documenti è vero perché ci sono dei dati chiari.Siamo fermi alla prospettiva del 2010, ovvero fare la Cittadella Viola e lo stadio da un'altra parte. Nel frattempo le spese di manutenzione, ad esempio dei bagni, a noi risulta che siano a carico della Fiorentina. Ci sono tutta una serie di lavori che sono a carico per il 51% ai viola e per il 49% al Comune. Dal 2010 ad oggi vogliamo capire quanto è stato speso in manutenzione almeno di soldi pubblici. Dagli atti ufficiali risulta che gli accordi siano fermi al 2010. Ci sono state delle proroghe perché la convenzione era di 12 anni, sei più sei, con un canone che è stato però abbassato per degli investimenti fatti dai viola, anche se vorremmo capire quali quali investimenti. L'ultimo dettagli è che mai è stata formalizzata l'idea della Fiorentina di rimanere al Franchi e mai c'è stata la proposta ufficiale del Comune di andare a giocare al Padovani. Tutta questa discussione non esiste negli atti ufficiali".

Quando parlavamo dello scostamento di bilancio per il Padovani si poteva essere più chiari?

"Sicuramente. Adesso abbiamo uno scostamento di 10 milioni. Le dichiarazioni del Comune che vuole investire sul rugby sono ridicole. Chiaro che in realtà i finanziamenti erano fatti per uno stadio provvisorio, lo dicono gli atti di natura tecnica. la verità alla fine viene a galla. Il sistema politico, e dentro mi ci metto pure io, è diventato un po' un circo, lo stadio si è provato ad utilizzarlo anche a destra in campagna elettorale. Bisogna recuperare serietà. Andare dalla Fiorentina e dire che giocare al Franchi costa troppo. La Fiorentina deve giocare al Padovani, o se non gli piace il Padovani da un'altra parte".

È preoccupato per l'assenza di un cronoprogramma?

"Leggere l'accordo modificativo è interessante. Il senso è che è giunto il momento di far sapere a prefettura e Lega Calcio dove giocherà la Fiorentina e alla fine è stato deciso di prorogare fino al maggio del 2025 con un canone di 600mila Euro per tutta la stagione. Sembra non si sappia cosa fare e quindi si rimane al Franchi. Non c'è un cronoprogramma diverso rispetto a quello che sottolinea come i lavori debbano essere finiti entro i tre anni. Siano in alto mare. Se il Comune ha predisposto soluzione, il Padovani, perché dobbiamo perdere altri mesi e rischiare di perdere soldi in più. Poi dobbiamo capire quanto costa continuare a giocare al Franchi sennò rischiamo di sprecare un sacco di risorse pubbliche".

