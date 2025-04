RFV Pagotto incorona De Gea: "In questo momento è il migliore in Italia. Ma occhio anche a Suzuki del Parma"

vedi letture

Angelo Pagotto, ex portiere di Serie A, nel corso del suo intervento durante "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ha parlato della situazione portieri in casa viola e in generale in Serie A : "La Fiorentina è fortunata: ha un grandissimo primo come De Gea e un grande secondo come Terracciano. I tifosi devono stare tranquilli, anche Terracciano ha grande esperienza e affidabilità. Fare il secondo non è difficile, dipende dal carattere. Non conosco Terracciano, ma vedendolo mi sembra uno che non abbia difficoltà a giocare poco, c'è abituato anche per la carriera che ha fatto. E vi dico che secondo me De Gea è il più forte della Serie A al momento, anche perché ci sono alcuni che non stanno rendendo al top. Il rendimento del portiere dipende da quello della squadra, la Fiorentina sta andando bene e così anche De Gea".

Dopo De Gea, chi mette sul podio dei migliori portieri della Serie A?

"Sommer, mi ha positivamente sconvolto. Non pensava che un portiere potesse avere una continuità del genere, ha fatto due anni eccezionali. Al terzo posto ci metto Wladimiro Falcone del Lecce, poi anche Montipò del Verona mi piace molto. Carnesecchi poi è fortissimo, ma è ancora un incompiuto. E poi c'è anche Suzuki del Parma che secondo me è davvero forte, esplosivo, moderno. Ha grandi potenzialità".

E Christensen, attualmente alla Salernitana, può tornare a Firenze per fare il secondo?

"Secondo me no. Christensen si è giocato le sue possibilità alla Fiorentina, ma dietro De Gea, oltre a Terracciano, c'è un ragazzo davvero forte che è Martinelli. Penso che la Fiorentina punti tanto su di lui per il futuro".