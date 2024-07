PAGANINI A RFV, Kean? Serve anche altro davanti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione Viola Amore Mio. Ecco un breve estratto delle sue dichiarazioni: "Bisogna capire cosa vuol fare la società. E soprattutto la società deve comunicare le sue intenzioni alla piazza. Il primo messaggio che deve arrivare a mio modo di vedere è questo, far capire quali sono gli obiettivi. Poi ci sono stati comunque cambiamenti: è andato via Bonaventura, un giocatore di qualità; è arrivato un giocatore della serie 'devo sempre esplodere' come Moise Kean, insomma ci sono tante variabili".

Proprio su Kean, cosa ne pensa dell'investimento fatto?

"Lui era stato ceduto all'Atletico Madrid, poi il trasferimento è saltato per problemi fisici. Diciamo che è un'incognita, non è un centravanti che se anche tutto va male è sicuro che ti faccia 11-12 gol. Mi auguro che dopo di lui arrivi un attaccante strutturato e che dia garanzie. Poi dipende cosa vuol fare la società, ritorniamo lì".

E invece della situazione Gudumndsson - Lucca che ne pensa?

"Gudmundsson è un gran calciatore, ma ha una grossa incognita che riguarda la sua vicenda personale. Se la Fiorentina è disposta a mettere sul piatto quanto richiesto dal Genoa, quindi circa 30 milioni, credo che per quella cifra si possa prendere anche altro. Su Lucca credo sia uno dei profili italiani più interessanti per quanto riguarda gli attaccanti, una coppia Kean-Lucca è comunque futuribile e mi stuzzicherebbe".