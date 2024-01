P. AGUILERA A RFV, Brian Rodriguez è straordinario

FirenzeViola.it

Pato Aguilera a Radio Firenze Viola

Carlos Pato Aguilera, ex attaccante uruguaiano con un passato in Serie A, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" per parlare del connazionale Brian Rodriguez entrato nelle mire della Fiorentina: "Può giocare su tutte e due le fasce anche se lui predilige quella di destra. È un giocatore rapido e veloce ma ha bisogno di trovarsi bene con la squadra, poi riguardo all'infortunio serve pazienza. In Italia si voleva mandare via Platini... Poi dopo dieci mesi si capì il suo valore".

Qualcuno lo ha paragonato a Ruben Sosa...

"No, sono giocatori diversi. Ruben è stato il più forte centravanti in Uruguay. Io non farei paragoni, il calcio è cambiato".

Non ha un grande feeling con il gol?

"Se facesse anche gol varrebbe 100 milioni, ma lui è fatto per giocare sulla fascia e servire tanti assist".

Cosa potrà dare al calcio italiano?

"Intanto il calcio messicano è veloce e competitivo, poi ripeto che prima starà bene e prima si affermerà. Andrà anche servito spesso, gli servirà tanta fiducia. Non si gioca a caso in Nazionale".

L'ha seguita ultimamente la Fiorentina?

"Non tanto, però ieri ho visto giocare Salernitana e Genoa. Se la squadra di Gilardino vince un altro paio di partite può lottare per le posizioni più alte. Il tecnico è troppo bravo, conosce l'ambiente visto che allenava la Primavera".

Di Retegui cosa pensa?

"E' troppo bravo, ha fatto un grande gol in un frangente difficile, quindi ha dimostrato che è un campione".

Le piace anche Gudmundsson?

"Parliamo sicuramente di un calciatore diverso, per me è destinato a una grande squadra. Si tratta di uno dei migliori giocatori del campionato italiano".