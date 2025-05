RFV Lorenzo Stovini: "Il segnale non lo dai confermando Palladino, ma i calciatori"

L'ex difensore, Lorenzo Stovini, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" per commentare il periodo vissuto dalla Fiorentina: "La delusione è tanta, vediamo come va a finire ma in una settimana si è un po’ sgretolato tutto, quando le aspettative erano ben altre. Vedremo come andranno le due ultime partite e poi si tireranno le somme. Anche se le speranze si sono ridotte al lumicino".

È d’accordo sul fatto che la rosa non è poi così profonda?

"È mancato un vice Kean, così come altri che avrebbero potuto fare la differenza. La società farà le solite dichiarazioni che ha fatto sempre, sicuramente adesso non ci può essere qualcuno contento".

Come ha recepito la notizia del rinnovo di Palladino?

"Chiaramente se avesse conquistato al finale sarebbe stato visto in un’altra maniera, dopodiché io non l’avrei rinnovato in quel momento lì. Mi sembra sia stata una decisione di Commisso che ha fatto capire di voler comandare lui".

Cosa pensa della tempistica del rinnovo?

"Il tempismo secondo me è sbagliato, poi è vero che parlare adesso è facile per tutti. Ma il segnale di continuità lo dai facendo la squadra, non confermando l’allenatore. Il segnale lo dai confermando i Kean, i Dodo".

La crescita di Comuzzo è stata bloccata?

"Sì. Stava facendo bene, poi la giovane età può portare a fare qualche errore. Ma adesso sembra essere stato messo da parte, io non l’avrei mai fatto. Se non gli dai continuità non va bene".

Come mai è così complicato uscire dalle paludi?

"Perché nessuno fa niente, nessuno si vuole migliorare. Le conferenze stampa di Palladino sono sempre le stesse da inizio anno, dice sempre le stesse cose. Tutto una scusa. Ho ascoltato bene le sue parole dopo la gara col Venezia: ha detto le solite cose di sempre. Non ci volevo credere, ho pensato 'non può aver detto anche oggi di aver fatto la partita..'. Non è cambiato nulla, si può fare un copia e incolla".

