OSTI A RFV, Curioso della Viola. Kean? Bravi dirigenti

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il dirigente Carlo Osti è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante "Viola amore mio", dicendo: "La Fiorentina sta tra le squadre che lottano sempre tra il quinto e il decimo posto. Quest'anno è un campionato equlibratissimo in cui stare attenti a tutto, anche a squadre che si pensano di una fascia inferiore come il Lecce".

La rosa della Fiorentina può. reggere le tre competizioni?

"Sono curioso di vedere se la partita con il Milan potrà essere la svolta e come verrà affrontata la Conference. La squadra mi sembra costruita abbastanza bene, però è ovvio che dalla Fiorentina ci aspettiamo tutti tanto, non è una squadra normale. Vediamo questo ciclo di ferro sarà affrontato nella maniera giusta".

Avrebbe scommesso su Kean?

"Gudmundsson ha fatto grandissime cose, Kean è sempre stato nell'orbita giusta ma devo dire che la Fiorentina ha fatto un acquisto azzeccato oggi. Il ragazzo è arrivato con mille motivazioni e segnando potrà trovare la consacrazione definitiva ma bisogna dire che non era facile e che i dirigenti si sono presi una bella responsabilità. Mi auguro che possa andare tutto per il meglio".

Ma simpatizza per la Fiorentina?

"In realtà no ma ho tanti amici che tifano Fiorentina quindi capisco cosa voglia dire tifare questa squadra e sobbarcarsi trasferte pazzesche. Vedo che è una squadra che prende e li ammiro molto".

Come vede l'affare Adli?

"Un colpo interessante ma è tutto il mercato che può essere stuzzicante, tanto più con un tecnico che ha già dimostrato di saper lavorare con i giovani e far crescere le proprie squadre. Io Palladino l'ho conosciuto da giocatore ma non personalmente, tutti però mi hanno parlato molto bene di lui e si presenta molto bene come comunicazione. Ha anche un bel linguaggio del corpo dalla panchina e non è scontato".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO