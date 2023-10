ORSI A RFV, Beltran in fiducia. Lunedì gara fondamentale

FirenzeViola.it

© foto di Stefano Principi

Ascolta l'audio

Fernando Orsi a Radio Firenze Viola

L'ex portiere della Lazio, Fernando Orsi, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, commentando la grande vittoria della Fiorentina contro il Cukaricki e analizzando la situazione in attacco della squadra di Italiano. Queste le sue dichiarazioni partendo da Lucas Beltran: "La squadra di ieri era abbastanza abbordabile, ma i gol di Beltran danno tanta fiducia all'argentino e mettono in difficoltà l'allenatore. Io l'avevo visto col Genk e non aveva giocato male; aiutava un sacco la squadra, ma l'attaccante viene giudicato per i gol. Italiano lunedì potrebbe affidarsi ad un attacco veloce, sfruttando il momento positivo di Beltran".

Prosegue: "Nzola conosce meglio il mister, ma Beltran con i due gol segnati potrebbe dire la sua. Lunedì sarà una gara fondamentale sia per la Fiorentina che per la Lazio; la Viola si porterebbe a 20 punti, mentre la Lazio riscatterebbe la brutta figura col Feyenoord e darebbe continuità al campionato. Vincere contro la Fiorentina vorrebbe dire ritrovare tanta fiducia. La Fiorentina dovrà riscattare la sconfitta contro l'Empoli per cercare di conquistare anche una posizione importante in classifica".

Che ne pensa di Ikone?

"Sta facendo bene, perché entra bene anche a partita in corso. La Fiorentina ha una freccia in più. Sottil e Brekalo mi convincono un po' meno, mi sembra più completo il francese, anche se è quello che si sacrifica meno, però quando è davanti è forte nell'uno contro uno, ha il fiuto del gol e quindi si rivela importante. Avere tre attaccanti in fiducia è un buon punto di partenza. Lazio e Fiorentina sono due squadre che hanno qualche problema in difesa, lunedì potrebbero esserci tanti gol. La fase offensiva sarà fondamentale".

Ascolta il podcast per l'intervento integrale.