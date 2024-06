ORRICO A RFV, Italiano? Via per Bologna non è un affare

FirenzeViola.it

L'ex allenatore Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "I Conti delle 7". Queste le sue parole sul triennio di Italiano in viola: "Per me è positivo, i numeri lo dicono. Aver lasciato la Fiorentina per il Bologna secondo me non è un grande affare. Andare a sostituire Thiago Motta che ha fatto benissimo sarà dura. La Fiorentina era un orticello che aveva coltivato bene. La società ha sempre sbagliato centravanti, ed è quello che poi è mancato alla squadra di Italiano. Lo stesso allenatore credo che abbia anche qualche problemino nel gestire. Lui favoriva il gioco d'attacco portando tanti uomini da dietro in avanti, poi però si scopriva e prendeva contropiedi".

Sulla finale di Atene: "L'Olympiacos non era una grande squadra. In finale la tensione è estrema, e se ti manca la qualità emergono i difetti. I viola non hanno mai tirato in porta. Un pizzico di prudenza inconscia l'ha avuta, non ha grandi colpe. La Fiorentina ha giocato da Fiorentina. Ho grande simpatia per Italiano, poteva continuare in viola, mi dispiace che vada via. Per me gli bastava trovare un centravanti".

Con Palladino cosa cambia? "Forse un po' di diplomazia tattica e tecnica. E mancherà un po' di ardore del sud. Palladino non lo dimostra però ha grandi capacità, ha un po' meno esuberanza offensiva ma un po' di organizzazione in più. Il Monza era una squadra più equilibrata della Fiorentina, Italiano andrebbe bene in Inghilterra".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!