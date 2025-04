RFV Orlando: "Ieri la Fiorentina più bella della stagione. Si può alzare l'asticella"

Massimo Orlando, ex calciatore viola è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro", parlando così dei tre punti della Fiorentina fatti contro in Cagliari, considerando anche la sconfitta della Juve: "In settimana ho quasi litigato sul fatto che ci potesse stare pareggiare col Parma, perché è una squadra che si è trasformata col nuovo allenatore...non sono i punti regalati col Monza: hanno pareggiato con l'Inter, con la Fiorentina e hanno vinto con la Juventus. Ieri ho visto la Fiorentina più bella dell'anno perché non essendoci Kean si è visto un gioco palla a terra, con grande personalità e tranquillità. Dopo il secondo goal c'è stata anche un'ottima gestione del resto della gara".

Calendario che se la Fiorentina ha davvero acquisito la maturità dimostrata ieri si vede davanti un calendario fattibile. Dove mette l'asticella?

"Io la alzo: secondo me la Fiorentina le può vincere tutte. Ieri mi è piaciuta tantissimo la linea difensiva, ma ieri hanno giocato bene tutti. Se giocano così possono pensare di vincere contro tutti".

Fagioli è in evidente difficoltà...

"Esatto, l'unica pecca di questo momento è che si è perso un po' Fagioli. Ovviamente è stato tranquillizzato dal fatto che ha già pagato per la questione scommesse, ma comunque ha dovuto leggere delle cose brutte. Ci sta che abbia bisogno di tempo prima di potersela buttare alle spalle definitivamente".

Che si fa in questi casi?

"Non bisogna pensare di estrometterlo: è un giocatore di talento. Credo che nel quotidiano l'allenatore e i compagni lo aiutino molto: è più importante il lavoro di fiducia che viene fatto durante la settimana. Poi è chiaro che l'allenatore debba pensare a vincere la partita, e per questo è stato giusto toglierlo ieri. In linea di massima però penso che vada fatto giocare, deve essere sempre dentro al gioco".

Adesso arriva il Betis...

"Vale tantissimo come doppia sfida. Il Betis ha grande qualità, è molto bella a vedersi e per me si parte 50 e 50: non c'è una favorita. Siccome si parla di qualità, Fagioli ci dovrà essere e non ci si può rinunciare".

Momento di turnover?

"Se ci fosse stato un pareggio contro il Cagliari avrei pensato solo alla sfida contro il Betis, e contro l'Empoli avrei cambiato...ma questi tre punti riaprono i giochi anche in campionato, quindi al massimo farei uno/due cambi".

