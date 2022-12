ORLANDO A RFV, Pereyra favoloso. Serve un 9

Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto durante Palla al Centro ai microfoni di RadioFirenzeViola.it. Queste le sue parole: "La fase a gironi dei Mondiali un po' deludente, alcune partite molto tattiche e chiuse, poi già dalla terza giornata si sono viste molte squadre importanti uscire, anche oggi tra Croazia e Giappone prevedo molto tatticismo. La sorpresa è stata la Germania, non meritava di uscire ha avuto sfortuna".

Sul caos Juventus

"Non mi aspettavo una situazione di questo genere, fin quando non esce tutto non ti rendi conto della situazione reale, se fosse tutto come abbiamo letto la situazione per la Juventus non è cosi bella, con prospettive di retrocessione. D'accordo con Abodi ma non è corretto incolpare altre società se non ha prove concrete, adesso c'è solo la Juventus, non è giusto tirare dentro altre società"

Cosa ne pensa delle parole di Pradè sul mercato?

"Le parole sono quelle di attesa di un direttore sportivo, non poteva dire altro. La Fiorentina deve fare delle operazioni, ho letto Pereyra e dico magari, è un giocatore favoloso che mi piace moltissimo, non so quanto l'Udinese voglia privarsene, è duttilissimo. Credo però che anche davanti vada fatto qualcosa, un attaccante la Fiorentina deve comprarlo. Spero Jovic abbia la voglia di spaccare tutto adesso a Firenze, Cabral invece va in difficoltà quando ci sono queste pause, secondo me 10 giorni di riposo sono un po' troppi, a certi giocatori non basta un mese per rientrare in forma".

Mondiale deludente per Milenkovic?

"Per come sono usciti si, non ha giocato bene, il sistema difensivo non ha funzionato, è stato un mondiale negativo per lui e tutta la Serbia, invece il mondiale di Amrabat è stato fantastico".