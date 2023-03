ORLANDO A RFV, Il settimo posto non è impossibile

Ospite oggi negli studi di Radio Firenzeviola, l'ex viola Massimo Orlando ha commentato i temi dell'attualità di casa Fiorentina, a cominciare dall'attacco: "Io ho visto tanti talenti arrivare dalla ex Jugoslavia e avere un talento pazzesco ma non riuscire ad applicarsi abbastanza. E questo mi ricorda Jovic, che ha grandissime qualità ma un atteggiamento che lascia un po' perplessi a differenza di Cabral che invece secondo me aveva fatto vedere delle qualità fin dall'inizio. Finalmente ha trovato continuità ed è la punta di questa Fiorentina. Da un mese e mezzo la squadra di Italiano sta giocando davvero bene, ora ha trovato anche continuità di risultati. La partita di Verona è stata una svolta e ora penso che possa ambire non solo alle due coppe ma anche ad agganciare il settimo posto con un po' di fortuna".

Il trasloco dal Franchi?

"Per avere uno stadio al passo coi tempi toccherà a farlo, però sicuramente solo l'ipotesi Empoli sarebbe comoda per i tifosi viola. A Firenze è sempre una bolgia anche se ai miei tempi era diverso, per la squadra potrebbe essere un problema ma ad esempio ad Empoli sarebbe sold-out ogni domenica".