ORLANDO A RFV, Fiducioso per il mercato. Su Colpani...

L'ex centrocampista viola, Massimo Orlando, durante "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola, ha parlato così di Pablo Marí: "È nel pieno della sua maturità: l'ho visto perché ho commentato le sue partite nel Monza. Ha cattiveria, è bravo con i piedi e fa reparto da solo. La Fiorentina così manda il messaggio che vuole migliorare con interventi mirati".

Chi tra Comuzzo e Ranieri ha bisogno di tirare il fiato?

"Penso Comuzzo. Non voglio entrare nel discorso sugli errori individuali, perché, per esempio, sul primo gol della Juventus erano tutti messi male: Ranieri doveva entrare, ma comunque tutta la squadra doveva posizionarsi meglio. Comuzzo fino adesso è stato impeccabile. Anche contro la Juventus ha preso Vlahovic faccia a faccia. Anche se la Fiorentina non era nel suo miglior momento, ha dato tutto".

A Torino altra giornata di gloria per Sottil?

"Sì, anche perché quando fai un gol alla fine della partita è così. Almeno quattro o cinque spunti interessanti li ha avuti, ha fatto una bellissima partita anche sotto il profilo della fase difensiva: è un gol che vale un 8 in pagella. Oggigiorno gli esterni offensivi sono troppo importanti: a parte Sottil, non c'è un esterno così. Colpani, su 17 partite, ne ha azzeccata una, mi sembra che quando salta l'uomo si fa sempre riprendere ed è molle...non ha la gamba per fare quel ruolo lì".

Un parere su Gud?

"Credo che sia un momento no dovuto agli infortuni: è un giocatore che sa fare la differenza, prima o poi tornerà a farla. In questo caso non ho dubbi, su Colpani invece sì".

Arriva Folorunsho, dove lo vede in campo?

"Quando sento che non può giocare nel centrocampo a tre penso che siano cavolate... con le caratteristiche che ha, può giocare dove vuole a centrocampo. Per quello che ho visto a Verona, può anche fare quello che faceva Bove, partendo più alto a sinistra. Adesso la Fiorentina è troppo sbilanciata, tutti questi sacrifici che fanno gli esterni alla lunga non portano a nulla di buono, solo stanchezza. Ha una grande capacità di inserimento e potrebbe anche fare la mezzala destra, al posto di Colpani".

Come si marca Lukaku?

"Non ha più lo strapotere fisico di qualche anno fa però non lo puoi mi lasciare: i suoi gol li ha fatti ed è un giocatore che va attenzionato. Adesso perde qualche duello, non come Kean che non lo anticipa e non lo sposta nessuno".

