ORLANDO A RFV, A Udine troppi cambi. Jovic...

L'importante sfida con la Juventus si avvicina. Per commentare la situazione intorno al club viola, a RadioFirenzeViola è intervenuto l'ex viola Massimo Orlando:

Come ha visto la sconfitta di Udine? Italiano è stato duramente criticato...

"Italiano mi piace ma ad Udine ha fatto troppi cambi. L'Udinese è una squadra molto fisica e se vai sotto non è semplice recuperare. Si è cambiato troppo. Hanno agevolato la partita dell'Udinese. Se alcuni sono riserve lo sono perché meno forti di alcuni".

Italiano deve crescere sotto questo punto di vista? Anche i cambi a gara in corso non convincono...

"Cambiare la testa di un allenatore non è semplice. Quando devi recuperare però devi apportare dei cambiamenti. La cosa che non mi è piaciuta è che ad Udine non hai creato palle gol, io qualche volta azzarderei un po' di più".

Le è piaciuto il mercato?

"Il mercato mi è piaciuto. Jovic è da valutare, va recuperato. Mi sembra ancora u po' pesante, ma tutta la Fiorentina può far di più. Ora come ora fa fatica a costruire ed a far gol".

La Juve come la vede? Sembra sulla scia dello scorso anno...

"Allegri non ha mai ricercato il gioco. Nella vecchia Juve veniva da sé. Lui non ha nel dna il bel gioco. La Juve h poi uno come Vlahovic, uno che rimane sempre per ultimo in allenamento".