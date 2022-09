ORLANDINI A RFV, Cabral? Dà tutto ma 15 milioni...

Andrea Orlandini, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato in esclusiva a Radio FirenzeViola del momento della squadra di Italiano e del pareggio deludente di ieri contro l'RFS: "Avessimo avuto la squadra al completo avremmo vinto, ma abbiamo sprecato troppo. In generale però la squadra non mi dispiace, al di là dei centravanti che devono fare di più. A Firenze ci piacciono quelli che danno tutto, Jovic si deve dare più da fare, è meglio di quello che sembra ora".

Nel complesso che sensazioni ha dell'immediato futuro?

"Il gioco lo abbiamo fatto, anche con la Juve. Manca la tranquillità. Senza Igor e Milenkovic è più dura. Penso però che la Fiorentina possa fare un discreto campionato, arrivando anche quinti o sesti".

Sulle parole di Commisso: "Il presidente è una persona perfetta, bisogna solo dargli fiducia. Sul mercato sono state fatte anche mosse giuste, ma non possiamo però spendere più di 20 milioni al momento: è questo che ci manca. Giocatori così importanti non sono stati presi, ma non è colpa di Commisso".

Su Cabral: "Cabral non mi piace tanto, anche se va detto che in campo dà tutto. Vorrei sapere però chi ha visto Cabral per spenderci 15 milioni. Va trovato qualche fuoriclasse, bisogna avere rapporti con osservatori in Sudamerica, in Francia...".