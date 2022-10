ORLANDINI A RFV, A Lecce è determinante

Andrea Orlandini, ex calciatore della Fiorentina con cui ha messo a referto più di 100 presenze, è intervenuto a Radio FirenzeViola commentando la prestazione dei Viola nella gara persa ieri sera contro la Lazio così: "Il mercato di gennaio sarà fondamentale. Buon primo tempo, ma le differenze con la Lazio sono evidenti e non a caso ha 10 punti in più. Non capisco la scelta di Italiano di lasciare Milenkovic in panchina. Quarta non mi convince da centrale e per me deve fare il terzino. I due centrali di questa squadra sono il serbo e Igor".



I cambi durante la partita, fanno spesso discutere no?

"Tutti si può sbagliare, i cambi di Italiano non li discuto. Però ieri sera Kouamé era uno dei migliori in campo e averlo sostituito...Continuano le difficoltà a segnare. Il problema è che si crea ma non si segna. Se avessimo sbloccato il risultato sarebbe stata una partita diversa. Ieri Jovic meglio di altre volte ma deve marcare. Anche Nico ha avuto una buona occasione".



Jovic è un problema?

Aspettiamo, ha dimostrato il suo valore in Germania. Sta giocando meglio di prima ma deve migliorare e velocemente. Lui e Kouamé davanti possono fare bene insieme a uno tra Nico e Ikoné.



Questa classifica non fa ben sperare, che ne pensi?

"Giusto provare ad andare avanti in Europa. A Lecce una gara importante, spero che i giocatori se ne rendano conto. Va messa in campo la formazione giusta. Giocando con forza e intensità i Viola possono vincere a Lecce".