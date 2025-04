RFV Ordine su Milan-Fiorentina: "Per i viola è un'occasione: Conceicao ha già capito..."

Franco Ordine, storica firma sportiva che si occupa da sempre delle vicende legate al Milan, è intervenuto quest'oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione Viola amore mio. Ecco le sue parole, partendo da una riflessione su cosa si aspetta dalla squadra di Conceicao: "Francamente è una domanda a cui nessuno è in grado di rispondere perché per tutto l'anno il Milan è stato un gruppo indecifrabile. Non è il caso di fare pronostici a maggior ragione perché non si saprà che formazione schiererà Conceicao. Meno di 72 ore fa c'era il derby, bisogna capire ad esempio come sta Musah che è mancato causa febbre".

Partita spartiacque per l'Europa League?

"Lo dico sinceramente: credo che le uniche speranze del Milan siano concentrate eventualmente sulla Coppa Italia. Non credo ci sia l'altra possibilità, classifica e calendario alla mano. Credo invece che per la Fiorentina possa essere un'occasione per confermare il trend positivo. Perché si parla di una squadra che affronta il Milan con il pieno delle energie, reduce da una settimana completa e con poche assenze".

Com'è la situazione a livello societario e di allenatore?

"Su Conceicao bisogna dire che fino ad adesso pur avendo centrato l'obiettivo della Supercoppa, ha perso la qualificazione in Champions che era la cosa fondamentale. Per quanto riguarda il futuro, credo che il tecnico ormai l'abbia capito. E sul direttore sportivo, tutti sono andati dietro alle sirene di Paratici senza ascoltare la panchina più autentica della società, chissà ora cosa inventeranno di aver spinto oltre questa situazione... Non era stato deciso assolutamente niente. Non so cosa faranno ora".

