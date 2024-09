ONOFRI A RFV, Gud aveva un limite al Genoa, vi spiego

FirenzeViola.it

L'ex Genoa Claudio Onofri, oggi opinionista, ha parlato di Albert Gudmundsson a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio": "L'unica problematica che si intuiva nel 3-5-2 di Gilardino era che lui andava in giro per il campo come gli pareva. Aveva questo istinto di non essere una seconda punta, allora qualche volta era un po' isolato il Retegui di turno. Deve trovare le soluzioni giuste per ricevere il pallone, perché quando ce l'ha è imprendibile. Ha fatto un sacco di assist e gol al Genoa. Bisogna riconoscere il merito della società ligure, perché quando è arrivato non era così in gran spolvero".

E' cresciuto in rossoblù?

"Sì, nessuno si aspettava questo livello. Merito suo ma anche di una dirigenza che non ha preso Messi, nel senso che non è andata sul sicuro. A Firenze potrà crescere ancora, attraverso la conoscenza del nostro campionato che ormai è abbastanza sicura".

