ONOFRI A RFV, Frendrup centrocampista totale che può migliorare

L'ex Genoa ed attuale opinionista Claudio Onofri è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare dell'interesse della Fiorentina per il centrocampista del Genoa Frendrup: "Io spero non si muova egoisticamente. Gudmundsson e Retegui sono giocatori che facevano la differenza sotto il profilo realizzativo e qualitativo ma Frendrup è sottovalutato per l'apporto. Ha tutte le qualità per essere un centrocampista totale se riesce a incrementare l'apporto di assist e gol ma ha corsa e carattere oltre ad una buona tecnica considerando che è uno di fatica. Sta cominciando a farsi notare per gli inserimenti e qualche gollettino"

Può sostituire Bove? "Assolutamente sì, anche per età è suscettibile di grande miglioramenti. E' un professionista serio e dunque ha qualità che possono essere ambite da club di fascia più alta rispetto a quella in cui al momento è il Genoa. Non è solo di fatica, sarebbe insomma limitativo".

Per ora abbiamo visto solo lampi di Gudmundsson, che ne pensa? "E' stato un miracolo di bilancio che il Genoa ha effettuato, prendendolo a poco ma si vedeva che non aveva solo tecnica e gol ma che era completo perciò anche per lui mi aspetto un miglioramento. Può diventare un top player. Quando è arrivato aveva la capacità di dribblare il primo avversario ma poi si faceva raggiungere dal secondo ma dopo qualche tempo ha dimostrato di non farsi più raggiungere perciò può migliorare ancora".

Gudmundsson e Beltran possono coesistere? "Sì, l'allenatore incide sul gioco quando alcuni giocatori possono fare altre cose rispetto al ruolo sempre svolto in base ai suoi insegnamenti. Non sono tabelline ma se indichi a due giocatori di qualità come muoversi insieme ti danno trame ricche di situazioni che mettono in difficoltà l'avversario".