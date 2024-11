NOSOTTI A RFV, Kean rinato con i viola: e questa sera...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il noto giornalista di Sky Sport Marco Nosotti - inviato al seguito della Nazionale italiana in queste ultime gare di Nations League - ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola al Viola Weekend. Queste le sue parole, a cominciare dal possibile impiego di Moise Kean nella sfida di questa sera a San Siro tra l'Italia e la Francia: "Credo che Kean questa sera possa avere una chance di partire dall'inizio, anche se nelle ultime prove Spalletti ha provato Maldini dietro a Retegui. Il ct lo stima e ha speso parole importanti per lui: Kean è arrivato molto carico dal campionato, ha una presenza in campo matura grazie al lavoro di Palladino. Lui è al di sopra di tutti gli attaccanti che giocano nel campionato italiano".

Comuzzo invece, a suo avviso, può avere qualche chance?

"Spalletti non guarda all'età delle persone. Comuzzo si è presentato bene, ha valori forti di uomo e calciatore. Sa lavorare bene sull'avversario e tutto questo al ct piace. Certo, in un San Siro tutto esaurito e contro la Francia può non essere facile ma Pietro ha le spalle grosse. Si sta preparando a poter far parte del gruppo che, ci auguriamo, tra due anni disputerà i Mondiali".

Della Fiorentina invece che idea si è fatto?

"Non mi aspettavo questa posizione in classifica: la Fiorentina ha cambiato tanto, dall'allenatore ai giocatori, e non sempre quando cambi così molto tutti si trovano bene insieme fin da subito. E invece il lavoro di Palladino ha dato subito i primi frutti".