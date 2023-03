NOSOTTI A RFV, Giocare fuori? Ok in coppa, non in A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il noto giornalista di Sky Sport, inviato per la nazionale, Marco Nosotti, è intervenuto così su Radio FirenzeViola nel corso di Palla al Centro, per parlare delle stagioni che la Fiorentina disputerà lontano dal Franchi: “Giocare sempre fuori casa è una variabile impazzita. Una tantum di coppa si può fare (cioè giocare solo la coppa), è accattivante. Ricordo l’Atalanta con la Champions, ma ha il problema degli orari. Farlo una volta va bene, ma poi diventa faticoso e problematico. È disagevole a livello organizzativo”.

Prosegue: “Fare uno stadio, come realizzare il Viola Park, è come comprare un grande centravanti. Il Viola Park nasce anche per business, che è necessario. Non si può fare la Serie A con i bilanci in perdita. Le strutture sono necessarie”.

Torna sulla sistemazione lontana dal Franchi: “Bisogna partire con l’idea di trovare un punto comune: c’è tanto dietro, la politica deve rendersene conto. Spero non ci sia conflittualità”.