NEGRI A RFV, Goretti ha occhio per talenti come Sabatini

L'ex attaccante tra le altre del Bologna, Marco Negri, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" del trasferimento di Italiano in rossoblù: "A Bologna si è centrato un miracolo, una cosa quasi irripetibile. Si è centrato un obiettivo incredibile attraverso il gioco e il lancio di tantissimi giovani. Il Bologna non è stato a guardare, si aspettava questa partenza di Thiago Motta e si è mosso in tempo per assicurarsi un allenatore che io stimo molto. Arriva in una piazza difficile, l'impatto deve essere subito alto sia per gli impegni europei, sia per l'ambizione dei tifosi. Per Italiano sarà un banco di prova in cui farà la prima esperienza in un torneo come la Champions dopo essere arrivato in fondo alla Conference per due anni di fila. Il problema magari sarà un altro".

Lei conosce bene Goretti, come valuta questo suo passo avanti nella carriera da dirigente?

"La chiamata della Fiorentina se l'è meritata. Ho giocato a Perugia con Roberto, è un ragazzo molto intelligente e dinamico. Ha fatto bene in tutte le piazze in cui è stato. A Perugia in C aveva scovato tantissimi giovani tra i quali Mancini e Politano, ha un occhio incredibile. La Fiorentina ha investito bene, lo definisco un piccolo Sabatini, ha un occhio particolare nel vedere un giocatore da rilanciare. Firenze ha una piazza importantissima".

La cessione dei campioni?

"Esatto. Italiano dovrà fare i propri nomi, perché è ovvio che lo stile di gioco cambierà. C'è da convincere velocemente i giocatori ad adattarsi a questo nuovo modo di fare calcio".

Kouame come lo vedrebbe in rossoblù?

"Deve capire cosa vuol fare da grande, lui ha talento e qualità ma si esprime a sprazzi. A una certa età bisogna dimostrare di avere consistenza e costanza. A certi livelli la differenza la fanno proprio gli attaccanti: bisogna creare, sì, ma anche concretizzare".

