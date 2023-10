NAPPI A RFV, Manca un Batistuta. Parisi come Dimarco

FirenzeViola.it

Marco Nappi a Radio Firenze Viola

L'ex calciatore della Fiorentina Marco Nappi è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola durante la trasmissione "Social Club" per parlare di questo inizio di stagione della formazione di Vincenzo Italiano, a partire dalla discussione sul possibile cambio di ruolo per Beltran da punta ad esterno: "Bisogna vedere il carattere del giocatore e le sue qualità. Se riesce o meno a mettersi al servizio della squadra. Per me è una punta che viene in contro. La Fiorentina con i cambi ha fatto benissimo ieri e alla fine poteva anche vincere la partita. Contro il Ferencvaros mi ha impressionato Parisi mi è piaciuto molto anche per la personalità con cui gioca. Per me è simile a Dimarco".

Gonzalez è paragonabile a Berardi, può essere un esterno da 15 reti?

"Nico è impressionante. Ieri l'ho visto bene e se viene sfruttato nella maniera giusta può fare la differenza. I goal degli esterni dipendono tanto anche dal modo di giocare della squadra. E' importante che vengano dentro tra le linee difensive avversarie per poter puntare la porta".

Da allenatore come vede un cambio modulo per la Fiorentina e quanto è difficile per un allenatore decidere di cambiare?

"Se hai un modulo che ti ha portato in alto in carriera è difficile cambiare. Per me tanti cambi non ti portano troppi vantaggi, a me ad esempio non piace la difesa a tre, preferisco giocare a quattro. A mio parere alla Fiorentina per come gioca manca l'attaccante che fa salire la squadra. Poi i giocatori veloci li puoi sfruttare ma manca un centravanti forte fisicamente come Batistuta e Toni".

Maxime Lopez indietro rispetto ad Arthur, come va gestito adesso?

"L'anno scorso mi aveva impressionato. Ieri sera sembrava fuori dal gioco ma dipende anche dalle situazioni di gioco. E' un giocatore che va servito, che deve toccare tanti palloni. per me Italiano se ci punta deve dargli fiducia sennò rischia di perderlo".

Un commento su Napoli-Fiorentina?

"Sarà sicuramente una bella partita con due squadre che vengono da due partite importanti in cui hanno speso molto sia fisicamente che emotivamente. Sarà aperta a qualsiasi risultato".