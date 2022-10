NAPOLEONI A RFV, Basa squadra tosta, dura segnarle

Con l'avvicinarsi del'impegno della Fiorentina contro l'Istanbul Basaksehir, a Radio FirenzeViola è intervenuto Stefano Napoleoni, ex del club turco con un passato di quasi quattro anni ad Istanbul: "La mia è stata un'esperienza fantastica, ho giocato con calciatori che vedevo solo alla Playstation tra cui Emre, che è l'attuale allenatore dei turchi. Il Basa è una squadra ostica, in Turchia la gara ha preso una piega sfortunata. Comunque Emre fa giocare bene i suoi, anche se a Firenze penso che non faranno la stessa partita fatta in casa. Sono molto compatti e concreti, non è facile fargli gol ed è pericolosa davanti, la Fiorentina non può sottovalutare l'avversario. Emre come dicevo lo conosco bene: come era in campo così è in panchina, a lui piace avere la palla anche se ha acquistato tanta solidità difensiva; penso sia consapevole della difficoltà della trasferta e quindi proverà a non sbilanciarsi.



Giocatori da temere? Vi citerei Traorè che è arrivato dopo che sono andato via io. Ma sono una squadra compatta che gira bene nel collettivo. A Emre come dicevo piace molto partire palla a terra dalla difesa, quindi è possibile che se pressati possano perdere palloni importanti nella loro metà campo.



La Fiorentina sta vivendo alti e bassi ed è normale in un processo di crescita. Secondo me ha una buona rosa ed in Conference può arrivare fino in fondo. Jovic sta un po' mancando ma le qualità sono indiscusse".