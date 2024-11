N. PONTELLO A RFV, Quarta e Inter? Ha ragione Palladino

FirenzeViola.it

Niccolò Pontello, ex dirigente viola, ha parlato a "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola: "Bisogna essere sempre positivi ma ovviamente nel calcio le gerarchie esistono. Se rinunci a 7-8 titolari è normale soffrire un po', tanto più contro un avversario discreto come il Pafos che mi pareva sapesse bene cosa fare. Palladino fa bene a fare questo tipo di rotazioni, poi se a gennaio si riesce a fare un paio di innesti importanti allora la situazione può anche migliorare nettamente. Teniamo presente che ancora non abbiamo visto Gudmundsson, quindi il nostro innesto ora è lui".

Della prestazione di Pongracic cosa pensa?

"A me è piaciuto, si è visto subito che era molto più a suo agio con lo schieramento a 4. Non dimentichiamo che i piedi per impostare li ha, era la prima partita dopo l'infortunio quindi aspettiamolo ma l'importante è che sia rientrato perché così la difesa non avrà bisogno di altri interventi oltre a Valentini che arriverà a gennaio e di cui tutti mi parlano un gran bene".

Quarta lo spostiamo a centrocampo?

"Io sono d'accordo con Palladino: può fare tutto. Ieri abbiamo visto che deve trovare le misure e il passo a centrocampo, però abbiamo visto che è un giocatore duttile, che se lo avvicini all'area di rigore può far gol. Provarlo prima punta? Lì non ha sicuramente le caratteristiche, è una provocazione. Però può fare sicuramente il mediano. Accanto a Mandragora non può incidere molto perché anche lui è interdittore e come personalità non prende in mano la squadra. Con accanto Adli io credo che Quarta potrebbe fare il suo. L'importante è non perdere l'argentino".

Fiorentina-Inter?

"Ricordo che fu la prima partita della Fiorentina dei Pontello. Anche qui sono d'accordo con Palladino: dobbiamo giocare con leggerezza perché siamo nella condizione migliore per affrontare i nerazzurri".

