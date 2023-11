MUTTI A RFV, Non spostate Jack da dietro la punta

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Ascolta l'audio

Bortolo Mutti a Radio FirenzeViola

L'allenatore Bortolo Mutti ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante il 'Viola Weekend': "Bonaventura ha avuto una crescita continua e importante, ora è diventato fondamentale per la Fiorentina ma anche per la Nazionale. È stato bravo ad ascoltare e ad imparare. La sua disponibilità e serietà anche se non veniva schierato alla fine lo premiano, se ci accompagni anche le sue qualità tecniche tutto vien da sè. Io non sposterei mai Bonaventura dal ruolo di trequartista: con le sue capacità di far gol e fare assist è sempre una presenza fastidiosa per le difese avversarie. Potrebbe aiutare anche in mediana perché è bravo anche nei lanci, ma lui deve stare davanti: Italiano ha fatto la scelta giusta".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO