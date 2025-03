RFV Mpasinkatu consiglia Palladino: "Ecco chi farei giocare insieme a Kean"

Malù Mpasinkatu, dirigente sportivo africano è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: " Il pericolo principale per la partita di giovedì saranno i contropiedi dei greci con le fasce brave a ripartire, la Fiorentina farà comunque la partita".

Chi farebbe giocare dietro Kean?

"Farei giocare 3 giocatori dietro Kean, però Gudmoonson lo preferirei a partita in corso, i greci dietro non sono molto preparati, dobbiamo mettere pressione, fin dal tunnel i greci devono capire che non c'è storia".

Se i Viola elimineranno i greci affronteranno o gli svizzeri del Lugano o gli sloveni del Celje, che squadre sono?

"Sono due squadre abbordabili per la Fiorentina, prima dobbiamo pensare a domani che è la partita più importante della stagione della Fiorentina, i viola devono passare il turno".

Come ha visto la squadra a Napoli?

"La squadra nel secondo tempo ha giocato, ha tenuto testa al Napoli.

De Gea ha tenuto a galla il risultato, i viola però devono essere più decisi, la prestazione penso sia da sufficienza nonostante la sconfitta".

Chi farebbe giocare a centrocampo?

"Le condizioni fisiche fanno la differenza, le condizioni mentali altrettanto, non tutti hanno i 90 minuti nelle gambe, per me possono giocare tutti perché mentalmente hanno voglia di incidere, scelga il mister".

Chi dobbiamo temere maggiormente dei greci?

"Mi preoccupano tutti, però Tetè e Djuricic sono molto pericolosi, ricordiamo sempre che il campionato greco è un campionato di terza fascia quindi questi giocatori si vogliono mettere anche in mostra, il Panathinaikos se esce non è un dramma, se esce la Fiorentina non voglio sapere cosa potrebbe succedere".

E' pericoloso avere un arbitro scozzese?

"I giocatori devono saperlo che i contattini e i falletti in Europa non vengono fischiati, sono arbitri che non amano nemmeno la slealtà sportiva, bene lo scontro ma non altro. Dobbiamo stare attenti a non cadere nella loro trappola, in questa serata sarà fondamentale anche l'apporto del pubblico e Firenze sa come incendiare queste partite".