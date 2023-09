MPASINKATU A RFV, Sabiri? Cederlo scelta giusta

Ascolta l'audio

Malu' Mpasinkatu a Radio Firenze Viola

Chiamato per commentare la cessione improvvisa di Abdelhamid Sabiri, l'esperto di calcio internazionale Malù Mpasinkatu si è espresso così su Radio FirenzeViola: "Non so davvero cosa può essere successo. La mia idea è che a volte ci sono dei rapporti che devono nascere dalle scintille. Qui è mancata. Sicuramente qualcosa è mancato nei rapporti, poi la verità probabilmente non verrà mai a galla, perché ogni parte implicata dirà la sua. Il giocatore ha ottimi colpi e lo ha fatto vedere anche a Firenze, gli manca sempre qualcosa però per affermarsi.

In generale, credo che la società ha optato per la soluzione più giusta, evitando di protrarre una situazione difficile fino a gennaio. Sappiamo che giocatori africani e magrebini come Sabiri sono molto apprezzati sul mercato arabo. L'amaro in bocca rimane per quanto fatto. Per me può starci anche che la partenza di Amrabat, suo grande amico, possa aver forzato la cessione. Anche io non ho capito bene cosa è successo, un'esperienza lampo così è difficile da inquadrare.

Su Kokorin posso solamente dire che per me è stata una sorpresa rivederlo in maglia viola, pensavo fosse solo di passaggio. Maxime Lopez? Giocatore molto forte, ma non c'entra nulla con Amrabat