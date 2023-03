MPASINKATU A RFV, Col Lech viola favoriti. Col Nizza no

FirenzeViola.it

Intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, Malù Mpasinkatu ha commentato il sorteggio di Conference che ha estratto il Lech Poznan: "Il sorteggio almeno per la prima partita a mio avviso è stato positivo, anche se in questa fase non va sottovalutato nessuno: tutta la pressione sarà sulla Fiorentina che a questo punto però ha le carte in regola per arrivare in semifinale. Poi bisognerà vedere cosa succederà nell'altra sfida, nella quale il Nizza è favorito ma con cui sarebbe una partita 50 e 50. Il Nizza ha giocatori forti nella tecnica e nella velocità, potrebbe mettere in difficoltà la Fiorentina. La vincente della Conference comunque, secondo me, arriverà da questa parte di tabellone".

Il Lech è forte?

"Ha qualche giocatore che potrà mettere in difficoltà la difesa viola, ma la Fiorentina vista ultimamente deve avere paura solo di se stessa. Ha una difesa molto forte e arriva in un momento positivo: dipenderà tutto da lei".

La nuova formula della Supercoppa?

"Questa formula sta funzionando in Spagna, quando arrivano questi soldi ci vuole sempre spettacolo. Sei quasi sicuro di portare quattro squadre importanti a questa competizione e quindi aumenta lo spettacolo. Perché arrivati lì può succedere di tutto".