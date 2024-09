MPASINKATU A RFV, Biraghi può reinventarsi 'braccetto'

FirenzeViola.it

© foto di Niccolò Santi

Malù Mpasinkatu, esperto di mercato, è intervenuto a Radio FirenzeViola, queste le sue parole sul nuovo arrivato in casa viola, Robin Gosens, e sulla corsia di sinistra della Fiorentina: "Credo che Gosens possa tornare ai suoi livelli. Penso si possa alternare con Parisi, visto che Biraghi è stato spostato in difesa e ormai è diventato un braccetto. In questo sistema del 3-5-2 credo che sia quello il ruolo giusto per Biraghi, ha un'età in cui può reinventarsi in quel ruolo. Non può andare in competizione come esterno a sinistra con Gosens e Parisi".

Così invece Mpasinkatu su un altro nuovo acquisto, Marin Pongracic: "Non mi sorprendono le sue difficoltà iniziali, quando un giocatore cambia e va dal Lecce alla Fiorentina è un bel salto. Poi non ha iniziato la preparazione a Firenze, però giustamente, da un giocatore della sua esperienza e del suo livello, ci si aspettava qualcosa di più. Io non sono preoccupato. Pongracic è un giocatore forte e di personalità, deve solo entrare nel mood fiorentino".