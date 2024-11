MPASINKATU A RFV, Berardi sarebbe un ritocco intelligente

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo Malù Mpasinkatu, è intervenuto a "Palla al centro" in onda su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole su Daniel Maldini, nome uscito in ottca viola: "E' un giocatore che può fare la seconda punta, ma anche da esterno come fa Colpani. A gennaio penso che difficilmente si muoverà. Galliani non si fa ingolosire da delle società che sono disposte a pagare i suoi gioielli. Lui pensa prima alla salvezza".

Su Gloukh: "A gennaio si tende a prendere su giocatori che giocano in Italia, la Fiorentina ha bisogno di qualche ritocco che sia già pronto. Quando prendi un giocatore straniero ci vuole del tempo. Berardi ad esempio potrebbe essere una soluzione. Per lui sarebbe la soluzione migliore. Quando la squadra va bene bisogna fare dei ritocchi intelligenti, e Berardi in questo senso lo è. Si parla di un vice Kean, però io punterei su Beltran. Sennò servirebbe un pivot, non un doppione di Kean".

Le partite come stasera possono dare dalle indicazioni di mercato in uscita? "Quando uno non gioca, anche la gara della parrocchia dovrebbe stimolarlo. Qualche scelta magari è già stata fatta, ma quando c'è una gara internazionale gli stimoli devono esserci a prescindere, anche per mettere in difficoltà l'allenatore. Palladino utilizza parecchi giocatori, non si basa solo sui titolarissimi".

Sul Pafos: "Ho preso informazioni su di loro. Ha un tecnico spagnolo che fa giocare bene la squadra. Ha giocatori di esperienza e anche giovani. Yaya giocava nella Nazionale brasiliana U20. Tankovic ha giocato qualche gara con la Nazionale svedese. Anche Dragomir è un giocatore di esperienza. Il terzino Correia spinge e può far male. E' un avversario da rispettare".

