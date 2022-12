MPASINKATU A RFV, Amrabat? A 40 mln ci penserei

Malù Mpasinkatu, noto esperto ed intermediario di mercato, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante “Palla al Centro” per parlare di Fiorentina. Di seguito le sue parole: “Non si può star sereni sul mercato, specie dopo un Mondiale. Amrabat sta stupendo, è andato oltre le migliori attese. Le squadre inglesi non hanno problemi a pagare, c’è da capire cosa vuole fare la società”.

C’è il rischio di sopravvalutare i giocatori che stanno facendo bene in Qatar?

“Il Mondiale spesso gonfia le cose. Ne hanno approfittato anche i giocatori per strappare contratti importanti. Per me in quel ruolo Amrabat è dietro solo a Casemiro in questo Mondiale. In quel tipo di calcio, tra l’altro, Amrabat è anche più efficace”.

Prosegue: “Amrabat anche a Verona faceva entrambe le fasi, adesso sa anche verticalizzare. Secondo me ha ancora margini di miglioramento, ma se il Marocco sta stupendo è in gran parte merito suo. Si parla di un giocatore importante a livello italiano ovviamente, non oltre”.

A che prezzo è cedibile secondo lei?

“A 40 milioni io vacillerei. Sono cifre importanti per un giocatore che è già fatto, serve pazienza quando si valutano certe offerte. A quella cifra comunque non credo che arrivino offerte”.