MONELLI A RFV, Parisi può anche giocare più avanti

Paolo Monelli a Radio Firenze Viola

Paolo Monelli, ex attaccante della Lazio e della Fiorentina tra le altre, è intervenuto durante la trasmissione di "Viola amore mio" su RadioFirenzeViola. Nel corso del suo intervento ha parlato di Parisi e della situazione punte in casa viola. Di seguito le sue parole:

Monelli, che ne pensa dell'acquisto di Parisi?

"E' un ottimo giovane, ha già esperienza ed è stato preso ad un buon prezzo. Potrebbe fare anche l'esterno per renderlo compatibile con Biraghi. Ai nastri di partenza credo Parisi sia avanti, hanno investito su un giocatore giovane e credo che in caso di concorrenza Parisi sia più avanti. Biraghi in ogni caso ha ancora una carriera lunga, con tutte le prevenzioni che adottano i calciatori al giorno d'oggi, può giocare anche fino a 35/36 anni".

Per la punta? Come vede la situazione?

"Jovic credo abbia tanto potenziale inespresso, Cabral quando ha giocato ha dimostrato di saper segnare. Se viene preso un giocatore che garantisce 20 gol ha senso investire, altrimenti eviterei. Nzola e Dia non mi dispiacciono, ma non so se ti fanno fare il salto".