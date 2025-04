Minotti su Celje-Fiorentina: "Le mezzali dovevano fare un altro lavoro. Ma va bene così"

vedi letture

Lorenzo Minotti, ex calciatore e attuale opinionista per SkySport che ieri ha commentato la partita della Fiorentina a Celje, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante 'Palla al centro' proprio per un'analisi sulla sfida terminata 2-1 per i viola iniziando da Zaniolo: "È difficile dare una valutazione su di lui perché ha giocato poco e in un ruolo non suo. Però considerando gli altri giocatori che ha la Fiorentina, io lo lascerei andare in estate. Perché in un attacco a tre potrebbe avere senso, ma con Gudmundsson e Beltran in un modulo del genere Zaniolo non può essere un'alternativa".

E su Beltran: qual è il suo ruolo?

"Non è semplice. Secondo me è quello attuale, di seconda punta. Però ha una vena realizzativa troppo bassa, non ha mai tirato in porta nonostante abbia fatto azioni interessanti. Fai fatica a criticare questo giocatore perché è molto generoso e dà sempre tutto, però per una squadra che ha bisogno di gol lui sta dando poco. I numeri sono deficitari ma io ho sempre visto poco in tutta la stagione. Non è un momento. In questa rosa serve tantissimo perché si adatta a più ruoli dando sempre delle soluzioni. Ma una squadra ambiziosa in quel ruolo lì deve avere un giocatore che ti garantisca una certa concretezza davanti".

Una valutazione sulla partita?

"Ha fatto una buona partita, molto attenta. Ma non è mai stata pericolosa davanti se non con due episodi come il gol di Ranieri e il rigore di Mandragora. Ieri abbiamo visto la Fiorentina che volevamo vedere, che non sottovaluta gli impegni anche contro una squadra nettamente inferiore. Non era semplice calarsi in quella realtà, ma io non mi aspettavo molto di più perché Palladino si è preso dei rischi, pur calcolati. Moreno poteva sembrare una follia e così è stata ma almeno Dodo ha riposato. Davanti ha fatto lo stesso ragionamento. Ieri l'ho detto anche in telecronaca...".

Cosa?

"Che con quegli esterni avrebbero dovuto lavorare più larghe le mezzali ma così non è stato perché Adli e Mandragora stavano in mezzo, si giocava tanto in maniera centrale su Beltran e Zaniolo ma loro si chiudevano e non c'erano spazi per l'uno contro uno. Però la partita è andata come doveva andare, la Fiorentina ha fatto il massimo".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO