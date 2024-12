MINOTTI A RFV, Farei giocare Kean insieme a Kouame

FirenzeViola.it

L'ex calciatore ed attuale opinionista Sky, Lorenzo Minotti, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" direttamente da Guimaraes, parlando così della partita di stasera della Fiorentina: "Si tratta di una partita tosta, perché il Vitoria è una squadra che in casa si esalta particolarmente e che sta anche pregustando la possibilità di posizionarsi nelle prime 8 e anche di posizionarsi bene nel tabellone. È una squadra che segna tantissimo con i centrocampisti, quindi la mancanza dei due attaccanti di ruolo potrebbe farsi sentire meno".

A cosa stare attenti stasera?

"Sarà fondamentale chi sarà il sostituto di Bove, non solo stasera, ma in generale, per dare equilibrio in mezzo al campo per la fase difensiva: ci vorrà qualcuno bravo a legarsi con Mandragora e Richardson che saranno presumibilmente i due titolari, perché il Vitoria crea tanta superiorità a centrocampo e stasera lo farà ancora di più dato che gli manca un centravanti di ruolo".

Kean o Kouame in attacco?

"Li farei giocare entrambi... mettendo Kouame esterno, come lo abbiamo visto tante volte l'anno scorso in Europa e stasera può far comodo legandolo anche a Beltran che ha la tecnica per fare quello che faceva Bove".

