MERLO A RFV, Mancano i gol, non si può aspettare Cabral

Claudio Merlo a Radio FirenzeViola

L'ex viola Claudio Merlo è intervenuto a "Viola Week end" su Radio Firenzeviola, partendo dallo scudetto vinto e dalla sua presenza al Franchi giovedì: "Bei ricordi lo scudetto e la gente che ci vedeva al Franchi ci ha dimostrato il suo affetto e chiesto foto".

Crede nella rimonta a Basilea? "I gol non valgono doppio per fortuna ma la Fiorentina deve giocare da Fiorentina, ossia giocare bene perché il Basilea non ha fatto granché. Ma attaccano tutti e per chi rimane dietro è difficile"

Chi giocherà con l'Udinese? "L'allenatore li vede tutti i giorni e deciderà lui, ma Amrabat non lo vedo in forma, si può far riposare ma se non c'è chi segna si può anche giocare bene perché se dobbiamo aspettare solo Cabral, diventa dura"

Jovic? "Eh, ha un contratto di due anni e dipende da lui se vuole rimanere, avrà ambizioni ancora europee e vorrà giocare ma dipende da lui"

Gonzalez? "Mi aspetto molto di più da lui ma in due anni non ha fatto molti gol. Però deve fare di più anche Ikoné che gioca con la paura di sbagliare. Se giochi con questi titubanti, vince sempre chi segna di più"

Crede ancora nella doppietta? "La finale di Coppa Italia è aperta a tutti i risultati perché è una gara secca. A Basilea speriamo i viola vadano con un'altra mentalità. Mi è dispiaciuto vedere solo vedere tutto quel pubblico dare tutto fino alla fine, i giocatori vedendoli dovevano andare con il coltello tra i denti, ti va via anche la stanchezza, devi avere determinazione e carattere per giocare in campo europeo. Come Quarta che ha fatto tirare l'avversario, ma io gli sarei andato addosso. Eppure in contropiede abbiamo preso tanti gol, ci sarà uno che deve fermarsi davantio alla difesa invece di attaccare tutti. Un tifo così comunqque l'ho visto poche volte".