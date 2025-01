MELLI A RFV, Man discontinuo ma il Parma non se ne privi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Per parlare di Dennis Man e non solo, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante 'Viola amore mio' l'ex attaccante ducale Sandro Melli, che si è espresso così: "Man è a Parma da ormai quattro anni e ha qualità importanti, però il limite maggiore è quello della discontinuità dettata forse dalla mancanza di personalità. Lo dico senza conoscerlo personalmente ma la sensazione è che potrebbe fare molto di più e a volte si perde durante la partita. Non è il prototipo giusto per la Fiorentina se chiedete un giocatore che abbia le spalle larghe, però è anche vero che nella vita e negli atleti scatta qualcosa quando la pressione aumenta. Non è detto che se non ce l'ha a Parma, non possa trovarla a Firenze. A Parma tutti si aspettano grandi cose ma le abbiamo viste solo a rate".

Che caratteristiche ha?

"Ha buona tecnica anche nel breve ma è a campo aperto che sviluppa al meglio le sue qualità. A volte è un po' indolente, bisogna che qualcuno accanto a lui tocchi le corde giuste. Poi non so se il Parma se ne priverebbe facilmente, secondo me il club sbaglia soprattutto se non trova un'alternativa adatta che in questo momento non vedo".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO